نصائح "ذهبية" للتنظيف في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم لا يزال يتحتم على الكثير من الأشخاص الخروج إلى الشارع والتوجه إلى أعمالهم، ومن أجل تحقيق الانتصار في مواجهة الفيروس المستجد، يقدم خبراء التنظيف الجاف المستدام "5àsec" مجموعة من النصائح المتعلقة بالتنظيف، وذلك في سبيل تخفيف الضغوطات أثناء قضاء الوقت في العمل.

1- تعامل مع ملابسك بعناية

إذا كنت قادما من العمل، يجب وضع الملابس على الفور في كيس الغسيل، مع عدم هز الملابس في الهواء لتجنب انتشار الفيروس، ومن المستحسن ارتداء القفازات، ومن المحتمل أن يؤدي ترك الملابس المعزولة في الكيس لمدة يوم واحد إلى انحلال الفيروس.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية مباشرة بعد وضع الملابس في كيس الغسيل أو في الغسالة، ثم اغسل كيس الغسيل بشكل متكرر، أو استخدم أكياسا يمكن التخلص منها.





2- نظف الملابس بشكل مناسب

يمكن أن يعمل مزيج من المنظفات والماء الدافئ وعمل الغسالة الآلية على إزالة الفيروسات والقضاء عليها.

اغسل أغراضك في أعلى درجة حرارة موصى بها باستخدام منظف/صابون عالي الجودة، وإذا كان الأمر مناسبا للملابس، يمكن استخدام المنظفات، التي تحتوي على مبيض فعال للغاية من أجل القضاء على الفيروسات.

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حاول تجنب ارتداء الملابس، التي يجب غسلها في درجات حرارة منخفضة (مثل الحرير، والألوان الداكنة، التي قد تتحلل). ولكن إذا قمت بارتدائها، يجب عليك كيها بالبخار أو المكواة لإزالة الفيروسات.

3- اغسل الملاءات مرة واحدة على الأقل أسبوعيا

يجب غسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ومن الأفضل كل 3 إلى 4 أيام. يساعد ذلك على التخلص من العرق واللعاب والسوائل الأخرى والجلد المتساقط، والتي يمكن أن تؤثر على صحتك. يتغذى عث الغبار على خلايا الجلد المتساقطة ويمكن أن يسبب الحساسية والربو.

تذكر، لا تهز الغسيل المتسخ لتجنب انتشار الفيروس في الهواء. اغسل على أعلى درجة حرارة ممكنة وفقا لملصق العناية (60 درجة كحد أدنى للكتان ذي الألوان الفاتحة و40 درجة للملون)، ويمكن إضافة مبيض آمن للألوان.





4- جفف في درجات حرارة عالية

بعد غسل الملابس والمناشف والأغطية وغيرها من العناصر، نوصي بتجفيفها بشكل تام بدرجة حرارة عالية. إذا شعرت بالقلق تجاه المنسوجات الرقيقة، التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، نوصي بارتداء عناصر أكثر متانة أو التواصل مع المتخصصين في مجال التنظيف.

5- كي الملابس بدرجات حرارة عالية لإزالة التجاعيد والقضاء على الجراثيم

الآن هو الوقت المناسب لاستخدام أجهزة الكي بالبخار، ويمكن استخدامها أيضا لتنظيف الملابس والمساعدة في القضاء على الجراثيم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن كي ملاءات السرير والملابس عند درجة حرارة عالية، ويراعى تحريك المكواة ببطء.