القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/17 02:36 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/17 02:36 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنهالعدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 32604. وأوضحت أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 15 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 1632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.