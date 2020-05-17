المغرب يسجل 158 حالة وشفاء و57 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6798 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة الأحد، ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.

وأشارت إلى شفاء 158 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3645 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 82250 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.