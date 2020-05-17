السباحة.. سر الرشاقة وتقوية العضلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر السباحة رياضة مثالية للحصول على قوام رشيق ومفتول العضلات، لما لها من فوائد عديدة.
وقال البروفيسور إنجو فروبوزه، الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية، إن ممارسة السباحة لمدة ساعة تساعد على حرق حوالي 430 سعرا حراريا، كما أنها تعمل على تدريب عضلات الظهر والصدر والأكتاف.
ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل لا يقل عن مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا لمدة 45 دقيقة في المرة الواحدة.
ومَن يرغب في تقوية العضلات العميقة يمكنه ممارسة التمارين المائية.
وأشار فروبوزه إلى أن السباحة تعد مناسبة للأشخاص الذين يعانون من السِمنة والروماتيزم وكبار السن بصفة خاصة، كونها رياضة صديقة للمفاصل.
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