شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر مواقع إلكترونية من بيع منتجات الزنك والعلاجات العشبية لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حملتها على المنتجات التي يتم تسويقها كعلاجات من الأعشاب والفيتامينات التى تسوق على أنها قادرة على علاج فيروس كورونا COVID-19.

أرسلت الوكالة رسائل إلى موقعين إلكترونيين متورطين في بيع أو تسويق هذه المنتجات ، وتوجيههما لإزالة المطالبات حول الفعالية الكاذبة لأي مركب ضد COVID-19.



تحذير للمواع الإلكتورنية

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه لا توجد "أدوية أو علاجات أخرى معتمدة حاليًا" لمكافحة COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد

ووفقا للمجلة الأمريكية " newsweek"، فقد تم توجيه إحدى رسائل التحذير إلى بنجامين ماكفوي ، الذي تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يشارك في برنامج شركاء أمازون.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، روج McEvoy لمكملات الزنك على موقعه الإلكتروني ، مدعيا أهمية العنصر فى محاربة الفيروسات التاجية وتعزيز المناعة".

كما أوصى موقع McEvoy بإضافة "مكمل فيتامين سي إلى نظامك الغذائى ايضا لتعزيز المناعة ضد "COVID-19"، وادعى أن هذه كانت "توصيات المكمل الشخصي" الخاصة به بناءً على "سنوات من الخبرة فى المكملات لتحسين الاستجابة المناعية".

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في رسالة أخرى، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليمات إلى مارك وايت إيجل من فورت ديفيس، تكساس، لإزالة المطالبات من موقعه الإلكتروني، حيث يزعم أنه يعمل على الترويج لاستخدام العلاجات العشبية ضد COVID-19.

قيل أن تركيبة تسمى "يهوه" تعمل "لكل مرض تقريبًا" ، بما في ذلك "فيروس كورونا"، كما أوصى منتج آخر يسمى Kolon Kleen "لفيروس كورونا وأي فيروسات أو إنفلونزا تعويضية أخرى."، يدعي أنه عالج حالات مثل العمى ومرض الجراثيم يأكل اللحم والنوبات والسرطان والطاعون، ولم يستجب ماكويوي ولا وايت إيجل لطلبات التعليق يوم السبت.

رسائل fda تعد أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأغذية والأدوية منذ أن تعمق الوباء في القضاء على الخدع والمزاعم الكاذبة حول الفيروس التاجي.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أرسلت ما لا يقل عن 54 رسالة تحذير متعلقة بالفيروس التاجي إلى مختلف المنتجين والمسوقين والموزعين خلال فترة المرض.

الادعاءات الكاذبة حول علاجات فيروس كورونا، التى حاولت الوكالة علاجها، تتعلق بمجموعة متنوعة من المنتجات المثلية والصناعية ، بما في ذلك صبغة التوت البري ، والمبيض ، والفضة الغروية والزيوت الأساسية.