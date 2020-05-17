أطفال التوحد أكثر عرضة للإصابة بمرض اضطرابات الأكل فى المراهقة

أوضحت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا أن الأطفال الذين يعانون من سمات التوحد في سن السابعة أكثر عرضة بنسبة 24 ٪ للإصابة باضطرابات الأكل الأسبوعية عند وصولهم إلى مرحلة المراهقة، ووجدت الأبحاث السابقة أن اضطرابات التوحد وتناول الطعام يمكن أن تحدث معًا حيث يعاني 20-30 ٪ من البالغين الذين يعانون من اضطرابات الأكل من التوحد.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية وجدت هذه الدراسة الطولية الجديدة التي نشرت في مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي ، أن سمات التوحد في مرحلة الطفولة تأتي قبل السلوكيات المميزة لاضطرابات الأكل، وبالتالي يمكن أن تكون عامل خطر لتطوير اضطرابات الأكل.

وقالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة فرانشيسكا سولمي أستاذة الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الأطفال الصغار الذين يعانون من سمات التوحد في سن السابعة هم أكثر عرضة من أقرانهم لتطور أعراض اضطراب الأكل في مرحلة المراهقة.

وأظهر المراهقون الذين يعانون من اضطرابات الأكل مستويات أعلى من سمات التوحد في سن السابعة ، مما يشير إلى أن السمات التوحدية سبقت اضطرابات الأكل لانها حاله نادرة جدًا في سن السابعة وبالتالي قد يشكل التوحد عامل خطر لاضطرابات الأكل، فالأطفال الذين أظهروا صفات التوحد أعلى في سن السابعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 24 ٪ لسلوكيات الأكل الأسبوعية المضطربة في سن 14.

في حين أن الدراسة لم تحقق في أسباب العلاقة ، يشير الباحثون إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يواجهون صعوبات في التواصل الاجتماعي وتنمية الصداقات ، مما قد يسهم في ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق في سن مبكرة، وتنجم الاصابه بإضطرابات الاكل عن طرق مختلة للتعامل مع هذه الصعوبات العاطفية.

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السمات الأخرى للتوحد ، على الرغم من عدم تضمينها في المقياس المحدد للسمات الاجتماعية للتوحد المستخدمة ، قد ترتبط أيضًا باضطرابات الأكل ، مثل جمود التفكير ، والسلوكيات غير المرنة ، والمعالجة الحسية غير العادية ، والاتجاهات نحو السلوكيات المتكررة.

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