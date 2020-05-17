الأمير هاري وميغان ماركل ينشران الشاشات حول قصرهما للحفاظ على خصوصيتهما

يبدو أن الأمير هارى وميجان ماركل، مهووسان بخصوصيتهما، إذ قام الأمير هاري وميغان ماركل بتركيب "شاشات" حول القصر فى منطقة بيفرلي هيلز حيث يعيشون، بعد اكتشاف أنه يمكن للناس رؤيته مباشرة على الأرض.

تم تصوير العمال خارج المنزل الذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار ، والمملوك لمنتج الأفلام تايلر بيري، بتركيب شاشات سوداء خارج المنزل، إذ تتميز المنطقة المحيطة ب Beverly Ridge Estates بتل شديد الانحدار يؤدي إلى حافة مكان الإقامة ويمنح المشاة وجهة نظر مفيدة على منزل إقامة هارى وميجان، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبدأ هارى وميجان وضع شاشات فى محل إقامتهما، بعد سماح مقاطعة لوس أنجلوس بإعادة فتح بعض مسارات المشي لمسافات طويلة مع تخفيف السلطات لإجراءات الإغلاق، وسمحت الحدائق والاستجمام لسكان كاليفورنيا بالعودة إلى مسارات رياضة المشي لمسافات طويلة الشهيرة مثل طريق بيفرلي درايف - طريق فرانكلين كانيون.

وفى سياق آخر استعان الأمير هاري وميجان ماركل، بمساعدة ديفيد وفيكتوريا بيكهام السابقة الحاصلة على أعلى تصنيف للانضمام إلى فريقهما في لوس أنجلوس، ومساعدتهما فى إدارة المنزل، حيث تشير التقارير إلى أن ريبيكا موستو، أم لاثنين، 70 عامًا، أحضرها الزوجان هارى وميجان للمساعدة في إدارة حياتهما اليومية في بيفرلي هيلز، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

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ويعيش هاري وميجان والطفل أرشي حاليًا في فيلا بقيمة 14.5 مليون جنيه استرليني على الطراز التوسكاني يملكها قطب هوليوود تايلر بيري، 50 عامًا ، في مجتمع بيفرلي ريدج إستيتس المسور.

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