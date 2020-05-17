شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجهز جسمك لهزيمة Covid-19.. فقدان الوزن والتوقف عن التدخين أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل جائحة فيروس كورونا، ظهرت العديد من الإدعاءات التى تزعم علاج الفيروس من خل الغرغرة ، ومضغ الثوم المسلوق، وصولا إلى المزاعم الغريبة للرئيس ترامب والتي لا أساس لها من الصحة تمامًا بشأن حقن الجسم بمطهر، أو الوقوف تحت أضواء الأشعة فوق البنفسجية ، أو تناول أقراص مضادة للملاريا .

فى حين يقول الأطباء أن النظام الغذائي أن التمسك بخطة وجبات معينة سيعزز بطريقة ما الحصانة ضد الفيروس بدون لقاح أو علاج .

يقول الخبراء أننا سنحتاج إلى تعلم كيفية التعايش معه، والخطر الذي يمثله، تمامًا كما نفعل مع الأنفلونزا، حيث سيساعد غسل اليدين والنظافة والاستمرار الاجتماعي في التقليل من فرص الإصابة. ولكن هل هناك أي شيء آخر يمكننا القيام به؟



كيف تسلح نفسك ضد كورونا

على الرغم من أنه يمكن تحصين الجسم ضد الفيروس، إلا أنه من المعروف أن بعض الأشياء ، التي ليس لدينا سيطرة عليها ، تزيد من فرص الإصابة بمرض شديد مع Covid-19. أهمها العمر ، حيث أوضح موقع " الديلى ميل" البريطانى"، أن الدراسات تشير إلى أن نصف الحالات تقريبًا في الفئة العمرية فوق 65 عامًا، وما يقرب من واحد من كل خمسة فوق 80s الذين أصيبوا بـ Covid-19 يموتون.

وجد تحليل الحالات التي أجرتها NHS إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن احتمال تعرض الرجال للوفاة يبلغ ضعف احتمال وفاة النساء ، في حين كان البريطانيون السود يضاعفون الخطر تقريبًا.

ولكن هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمعالجة العديد من هذه المشاكل ، والمساعدة في تحسين فرصنا ضد Covid-19 ، مهما كان عمرنا.



حافظ على سكر الدم تحت السيطرة حافظ على سكر الدم تحت السيطرة تشير التقديرات إلى أن النسبة الضخمة من وفيات Covid-19 كانت مرتبطة بحالة السكر في الدم، والسبب فى ذلك لا يزال غير واضح.

ومع ذلك ، من المعروف جيدًا أن داء السكري من النوع 2 يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الكلى، وكلها مرتبطة بمرض Covid-19 الأكثر حدة، ولهذا السبب من الضروري أن يتحكم جميع مرضى السكري في حالتهم ، ويجب أن يتمكن طبيبك أو فريق المستشفى من المساعدة".

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الإقلاع عن التدخين ألقى تحليل لـ 11،590 حالة Covid-19 في المستشفيات والمجتمع الضوء على علاقة التدخين وفيروس كورونا، ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن خطر تطور المرض للمدخنين الحاليين أو السابقين الذين أصيبوا بالفيروس كان ضعف غير المدخنين، وكانوا أكثر عرضة للموت. الإقلاع عن التدخين ألقى تحليل لـ 11،590 حالة Covid-19 في المستشفيات والمجتمع الضوء على علاقة التدخين وفيروس كورونا، ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن خطر تطور المرض للمدخنين الحاليين أو السابقين الذين أصيبوا بالفيروس كان ضعف غير المدخنين، وكانوا أكثر عرضة للموت.

من المعروف أن التدخين يزيد من خطر وشدة التهابات الرئة بسبب تلف مجرى الهواء العلوي، ويعتقد الباحثون أن هذا هو السبب في ظهور Covid-19 الأكثر حدة في المدخنين ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا للغاية، ولكن يمكن لطبيبك العام تقديم مجموعة من الدعم للإقلاع الفورى عن التدخين.



اللياقة البدنية وتعزيز جهاز المناعة لا يوجد دليل مباشر على أن اللياقة البدنية تقلل من خطورة Covid-19، و لكن الدراسات تظهر أن التمارين لها تأثير عميق على وظيفة الجهاز المناعي. اللياقة البدنية وتعزيز جهاز المناعة لا يوجد دليل مباشر على أن اللياقة البدنية تقلل من خطورة Covid-19، و لكن الدراسات تظهر أن التمارين لها تأثير عميق على وظيفة الجهاز المناعي.

ولكن أظهرت الأبحاث أن التمارين المعتدلة - مثل المشي السريع - لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، تقلل من خطر العدوى الفيروسية، كما أن التمارين المعتدلة المنتظمة قبل الإصابة بعدوى خطيرة محتملة مثل الأنفلونزا تحمي الناس من الموت بسببها".

وقد ثبت أن التمرينات الرياضية تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ، وخفض ضغط الدم ، وحرق الدهون الحشوية - وهو النوع الذي يجلس حول أعضاء البطن ، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري - وخفض مستويات السكر في الدم.



الابتعاد عن السمنة ومراقبة الوزن الابتعاد عن السمنة ومراقبة الوزن

في ضوء الأدلة التي تربط السمنة بنتائج Covid-19 الأسوأ ، حتى في المرضى الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 عامًا، يجب التفكير مرتين فى إنقاص الوزن.

وبصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والعوامل الأخرى المعروفة بتفاقم Covid-19 ، قد تكون السمنة عامل خطر في حد ذاته، فالوزن الزائد قد يعوق التنفس ، وهو عامل حاسم في المرض، و لكن الدهون الزائدة قد تؤدي أيضًا إلى مستويات أعلى من المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم التي تضعف وظائف الجهاز المناعي.