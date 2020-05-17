شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يؤكدون: أسواق الحيوانات البرية ليست السبب في انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اتهام أسواق الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية بأنها السبب في انتشار كورونا، خرجت دراسة لتنقى هذه الاهامات، حيث لا يزال الجدل دائرا حتى الآن بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر، وتحديدا في مدينة ووهان الصينية، قبل أن يتحول إلى جائحة تفشت في كل أنحاء العالم، وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فرغم ارتباط الفيروس في مهده بالحيوانات، وترجيحات العلماء أنه انتقل منها إلى البشر عبر سوق في المدينة الواقعة وسط الصين، فقد نفت دراسة حديثة ذلك تماما.

وذكرت الدراسة – بحسب الشبكة الإخبارية - أن فيروس كورونا انتشر بالفعل من أحد أسواق ووهان، لكن ليس عن طريق الحيوانات، بل عبر شخص مصاب داخل السوق نقله إلى باعة وزبائن، قبل أن تتفشى عدواه في بقية المدينة، حيث شارك في إعداد الدراسة عالمة الأحياء الجزئيية ألينا تشان، وعالم الأحياء التطورية بن ديفرمان، وخبراء من معهد برود التابع لمعهد هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، والباحثة شينغ زان من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا.

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واكتشف الخبراء أن الفيروس متكيف بالفعل للانتقال بين البشر، مرجحين أن يكون ذلك سبب تطوره وانتشاره بسرعة عبر دول العالم، ولافتين في ذات الوقت إلى أن البيانات الجينية المتاحة لا تشير إلى انتقال الفيروس بين الحيوانات في السوق، لأنه لا يوجد طرق لانتقال الفيروس من الحيوان للإنسان.