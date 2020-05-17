شكرا لقرائتكم خبر عن موقع طبى: بعض الكمامات قد تساعد فى نشر عدوى كورونا.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير للموقع الأمريكى الطبى " healthline " أن بعض الكمامات ذات الصمامات الأمامية تحمي مستخدمها من عدوى فيروس كورونا ولكنها لا تمنع هذا الشخص من نشر كوفيد 19 إلى الآخرين في مكان قريب حيث لا تمنع قطرات الفيروس من الهروب وإصابة الآخرين.

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ووفقا للتقرير تضمن التحذير الذي أرسلته إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو عبر تويتر الأسبوع الماضي أن الكمامات التي تحتوي على صمامات أو فتحات في المقدمة ليست آمنة ، وقد تدفع في الواقع جراثيم أكثر وتؤدى الى نقل العدوى الى اخرين، حيث إن الصمامات من هذا النوع تسمح بإطلاق قطرات الفيروس من الكمامة مما يعرض الآخرين للخطر".

قال الدكتور علي رجا ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم طب الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد: "يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الصمامات ، التي لا تقدم أي ترشيح على الإطلا فأى كمامه بصمام أحادي الاتجاه سيحمي الشخص الذي يرتديه فقط ولن تحمي أي شخص حوله من التعرض المحتمل لجزيئات الفيروس وهو ما يمنح الأشخاص شعورًا زائفًا بالأمان.

من جانب آخر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الإدارة الامريكية تعمل الآن على إعادة بناء المخزون الوطني للإمدادات الطبية من معدات الحماية الشخصية للعاملين بمجال الرعاية الصحية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستعمل على توفير المعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية في السوق الأمريكي كما ستعمل على زيادة معدلات الإنتاج للتصدير للخارج كما أكد ترامب أنه أمر بموجب قانون الإنتاج الدفاعى بأن يتم تصنيع 20 مليون قناع للوجه من نوع N95 شهريا.