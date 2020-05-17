إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. توابل يجب وضعها فى الطعام لتقوية المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسب ما ذكره موقع blog فإن هناك 5 أنواع من التوابل التى ينصح بوضعها فى أكلات رمضان لتقوية المناعة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وهى: 1ـ الكركم 2ـ الزنجبيل 3ـ الفلفل Advertisements 4ـ الكارى 5ـ القرفة ـ تحتوى هذه التوابل على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. - تساعد على تقوية مناعة الجسم وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ علي صحة القلب.

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