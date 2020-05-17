ألمانيا تسجل 33 وفاة و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت ألمانيا، الأحد، 33 حالة وفاة و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.



وبينت الحصيلة، أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

وكان الآلاف تظاهروا في مختلف أنحاء ألمانيا، السبت، ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في تصريحات صحفية، أن "السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة".

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وفي سياق متصل، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة امرأة في النيبال تبلغ التاسعة والعشرين وكانت وضعت في الآونة الأخيرة مولودا.

وهذه أول وفاة جراء الفيروس في هذا البلد الواقع بجنوب آسيا والذي سجل 281 إصابة بكوفيد-19.

الضحية التي كانت تعيش على بعد نحو 90 كيلومترا من العاصمة كاتماندو، توجهت في وقت سابق لتلقي العلاج في المستشفى حيث توفيت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الصحّة سمير كومار أديكاري في بيان "لقد ثبت أن هذه أول وفاة يتسبب بها كورونا في النيبال".

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ المولود وأفراد آخرين من عائلة المتوفاة سيخضعون لفحوص لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.