فقد حاسة الشم.. العرض الأكثر شيوعا لدى مرضى كورونا

مع بداية تفشي فيروس كورونا، اعتقد الأطباء أن الحمى والسعال وضيق التنفس هي الأعراض الأكثر شيوعا، قبل أن يتبين لهم فيما بعد أن هذه الأعراض قد لا تنتاب جميع المصابين.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "بي آر جي" إلى أن هذه الأعراض قد تتشابه مع المرضى المصابين بالأنفلونزا، وهو ما دفع الأطباء مع بداية تفشي المرض، إلى تحليل المزيد من البيانات، ليتبين أن ألم العضلات والقشعريرة والتهاب الحلق قد تكون مؤشرات على الإصابة بفيروس كورونا رغم أنها تبقى غير كافية.

وأوضح التقرير أن العلماء اكتشفوا فيما بعد بعض الأعراض غير العادية، مثل فقدان مفاجئ لحاستي الشم والتذوق، والاضطرابات العصبية والقلبية، فضلا عن الآفات الجلدية.

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وكشفت الدراسات أن بعض الأعراض التي تدرب الأطباء على البحث عنها قد لا توجد لدى كل المصابين بالفيروس، والتي تشمل التهاب الحلق والحمى، فيما أكدت دراستان جديدتان أن الحمى ليست دليلا قويا على الإصابة بكورونا.

وذكرت أيضا أن ضيق التنفس الناتج عن كورونا يمكن أن يظهر بعد 4 أو 5 أيام من العدوى، ولكن ليس كل المصابين بالفيروس سيشكون منه، كما أن ضيق التنفس الناجم عن القلق قد يأتي فجأة.



وفحص أطباء من أوروبا بيانات 1420 مريضاً في 18 مستشفى، واكتشفوا أن الحمى لم تظهر إلا في 45% من الحالات فقط، وتوصلوا إلى أن أحد الأعراض الأكثر شيوعا وغرابة للمرض هي حالة ضياع حاسة الشم، إذ تم تسجيلها في 70.2% في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة.

وخلص التقرير إلى أن كثير من الناس سيصابون بالفيروس، لكن لن تظهر عليهم أي أعراض، إذ تبقى أفضل طريقة للتأكد من الإصابة بالفيروس هي إجراء الاختبار.