شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. كيف يمكن للمشى أن يقلل الإصابة بالقاتل الصامت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رياضة المشى من أفضل أشكال التمارين، التى توفر فوائد صحية مختلفة مثل فقدان الوزن، ويحافظ على تنسيق الجسم، ويساعدك على البقاء نشيطًا، والأهم من ذلك يحافظ على معدل ضربات قلبك سليمًا.

بينما نستعد للاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم دعونا نعيد النظر فى أهمية المشي والتمارين فى الحفاظ على ضغط الدم، ووفقا لتقرير موقع "Thehealthsite"، بدأ اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم فى 14 مايو 2005 لزيادة الوعي بهذه الحالة، حيث تحتفل الرابطة العالمية لارتفاع ضغط الدم بهذا اليوم في 17 مايو من كل عام لزيادة الوعي بين مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لدراسة قدمت في الكلية الأمريكية لأمراض القلب فإن الأشخاص الذين ينتظمون على رياضة المشى كان لديهم ضغط دم أقل في المتوسط ​​من أولئك الذين يتخذون خطوات أقل.

وأجرى الباحثون الدراسة على 638 مشاركًا طُلب منهم ارتداء ساعة وتسجيل ضغط الدم في المنزل بشكل منتظم، وتبين أن الأشخاص الذين اتخدوا 10000 خطوة يوميًا كان ضغط الدم الانقباضي أقل بمقدار 2.25 نقطة من الشخص الذي يتخذ 5000 خطوة يوميًا في المتوسط، وهذا يعني أن تكون أكثر نشاطًا وأن المشي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. لماذا يعتبر المشى مهمًا؟ المشي بانتظام يساعد جسمك بشكل كبير، وقد أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإرشادات للنشاط ، حيث تتضمن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة كل يوم والمشي السريع أحدها، حيث يتمتع الأشخاص الذين يستوفون هذه الإرشادات على وجه التحديد بالحماية من عدد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية والعضلية والأمراض الأيضية مثل مرض السكري والسرطان وحالات الألم واضطرابات الاكتئاب. Advertisements

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فمن المهم أن تمارس نشاطًا بدنيًا معتدل الكثافة لمدة 150 دقيقة أو نشاطًا بدنيًا شديد الكثافة 75 دقيقة فى الأسبوع، أو مزيجًا من كليهما.



وقدمت الدراسة نصائح أخرى للحفاظ على ضغط الدم فى صورة طبيعية: وقدمت الدراسة نصائح أخرى للحفاظ على ضغط الدم فى صورة طبيعية: - امتنع عن اتباع روتين رتيب وتقليل الوقت الذي تكون فيه مستلقياً أو مستلقياً.

- تجنب الجلوس لفترة أطول.

- حاول أن تنغمس في الأعمال المنزلية مثل التطهير أو التنظيف أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

- اتبع إجراءات صعود الدرج التى تحرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة من الركض ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تزيد عن 30%.