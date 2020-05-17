شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الفشل الكلوي أو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، حيث تفقد كلية المريض تدريجيًا قدرتهما على تصفية السوائل الزائدة من الدم، مما يؤدى إلى تراكمها داخل الجسم، وعند هذه النقطة يحتاج المريض لغسيل أو زرع الكلى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفشل الكلوي، وفقاً لما ذكره موقع crossroadshospice.



الفشل الكلوي

أعراض الفشل الكلوي أو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن تشمل ما يلي:

- احتباس الماء/ تورم الساقين والقدمين.

- فقدان الشهية.

- الغثيان والقيء.

- الارتباك.

- ضيق في التنفس.

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- الأرق ومشاكل النوم.

- حكة وتشنجات عضلية.

- التبول قليل جدًا أو عدم التبول.

- النعاس والتعب.

وغالباً يصعب التعرف على هذه الأعراض لأنها تشبه أعراض أمراض أخرى، وقد لا تظهر أي أعراض حتى يحدث ضررا كبيرا لا يمكن علاجه.

بينما غالبًا ما تكون علامات وأعراض أمراض الكلى غير محددة، ويعني هذا أنها يمكن أن تكون أيضًا بسبب أمراض أخرى. نظرًا لقدرة كليتيكَ الكبيرة على التكيف والتعويض عن فقدان وظيفتيهما، فقد لا تظهر علامات وأعراض المرض حتى حدوث أضرار لا يمكن معالجتها.

اعراض الفشل الكلوي

أعراض الفشل الكلوي في المرحلة النهائية هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها مساعدة شخص عزيز على التحكم في هذه الأعراض:

إلى جانب إدارة الأعراض يمكنك المساعدة عن طريق توصيل علامات الفشل الكلوي التي تراها إلى طبيب المريض وفريق رعاية المرضى، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مساعدة المريض في ترتيب شئونه.