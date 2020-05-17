تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير عصيدة التمر

قدم لكم طريقة عمل عصيدة تمر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مكونات عصيدة تمر : تمر وزبيب مسلوق ينسون حب حلبة حب سمسم محمص Advertisements طريقة عمل عصيدة تمر: * اغلي الماء واضف الحلبة والينسون ثم اطحن السمسم المحمص ويقشر التمر ويضاف. * اضيف الزبيب ثم يحفظ فى الثلاجة لمدة لاتزيد عن يومين وعند التقديم يضاف ماء ينسون وحلبة مغلية أو لبن. قد يهمك ايضا :تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول تمر في رمضان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية التمر بدون سكر

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