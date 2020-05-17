دراسة تكشف سببًا غريبًا بان الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه مع انتشار فكرة ارتداء الكمامة الطبية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد،

وجاءت الكمامة من أبرز طرق الوقاية من الوباء العالمي، أن هناك عدداً كبيراً من الرجال يتخلون عن فكرة ارتداء الكمامة بسبب الخجل.

وأفادت الدراسة أن الرجال لا يحبذون ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من الفيروس التاجي كورونا في الأماكن العامة، ووصفوا تلك الفعل بالضعف.

وكشفت الدراسة أن الرجال هم أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس التاجي كورونا بسبب تخليهم عن الكمامة الطبية،

على عكس السيدات اللاتي التزمن بارتداء الكمامات الطبية وفقا لصيحات الموضة.

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وتابعت التقارير وفقا للدراسة أن عددا كبيرا من الرجال لا يرتدون الكمامات الطبية،

وخاصة في البلاد التي لم تفرض الغرامات المالية، لذلك هم الاكثر عرضة للإصابة والوفاة بالوباء العالمي كورونا

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