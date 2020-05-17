القاهره-لايف ستايل
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه مع انتشار فكرة ارتداء الكمامة الطبية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد،
وجاءت الكمامة من أبرز طرق الوقاية من الوباء العالمي، أن هناك عدداً كبيراً من الرجال يتخلون عن فكرة ارتداء الكمامة بسبب الخجل.
وأفادت الدراسة أن الرجال لا يحبذون ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من الفيروس التاجي كورونا في الأماكن العامة، ووصفوا تلك الفعل بالضعف.
وكشفت الدراسة أن الرجال هم أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس التاجي كورونا بسبب تخليهم عن الكمامة الطبية،
على عكس السيدات اللاتي التزمن بارتداء الكمامات الطبية وفقا لصيحات الموضة.
وتابعت التقارير وفقا للدراسة أن عددا كبيرا من الرجال لا يرتدون الكمامات الطبية،
وخاصة في البلاد التي لم تفرض الغرامات المالية، لذلك هم الاكثر عرضة للإصابة والوفاة بالوباء العالمي كورونا
قد يهمك أيضا:
ألمانيا تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 62 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف سببًا غريبًا بان الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.