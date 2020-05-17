اضرار الحرمان من النوم ضعف المناعة والاصابه بالاكتئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الشخاص من الحرمان من النوم خاصة خلال شهر رمضان وعدم الحصول على قسط كاف خلال ساعات الليل وهو ما يؤدى الى الاضرار بأعضاء الجسم المختلفة من الجهاز العصبى الى العين واضعاف الجهاز المناعى .

ووفقا لتقرير لموقع healthline فان الحرمان من النوم يستنزف القدرات العقلية ويعرض الصحه البدنية لخطر حقيقي من بينها زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة.

أسباب الحرمان من النوم

ينتج الحرمان من النوم عن نقص مستمر في النوم أو انخفاض جودة النوم يمكن أن يؤدي الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم بانتظام إلى عواقب صحية تؤثر على الجسمك بالكامل قد يحدث هذا أيضًا بسبب اضطراب النوم الأساسي.

يحتاج الجسم إلى النوم كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل في أفضل حالاته، أثناء النوم ، يشفي الجسم نفسه ويعيد توازنه الكيميائي، و يقوم الدماك بتشكيل اتصالات فكرية جديدة ويساعد على الاحتفاظ بالذاكرة، من دون نوم كافٍ ، لن تعمل أجهزة الدماغ والجسم بشكل طبيعي كما يمكن أن يقلل جودة الحياه بشكل كبير.

تشمل العلامات الملحوظة للحرمان من النوم ما يلي:

النعاس المفرط، التثاؤب المتكرر، التهيج، التعب أثناء النهار.

اضرار الحرمان من النوم على الجهاز العصبي المركزي

الجهاز العصبي المركزي هو الطريق السريع للمعلومات في الجسم، النوم ضروري لإبقائه يعمل بشكل صحيح ، ولكن الأرق المزمن يمكن أن يعطل الطريقة التي يرسل بها الجسمك المعلومات ويعالجها.

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أثناء النوم ، تتكون المسارات بين الخلايا العصبية في الدماغ والتي تساعد على تذكر المعلومات الجديدة التي تعلمها الشخص، الحرمان من النوم يترك العقل مرهقًا ، لذلك لا يمكنه أداء واجباته أيضًا.

قد يؤدى الحرمان من النوم أيضا الى صعوبة في التركيز ،يؤثر الحرمان من النوم سلبًا على القدرات العقلية والحاله العاطفية فقد يشعر الشخص بأنه غير صبور و أكثر عرضة لتقلبات المزاج كما يمكن أن يضر بعمليات صنع القرار والإبداع.

إذا استمر الحرمان من النوم لفترة كافية يمكن البدء في الإصابة بالهلوسة رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل يمكن أن يؤدي قلة النوم أيضًا إلى الهوس لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المزاج ثنائي القطب تشمل المخاطر النفسية الأخرى ما يلي:

سلوك مندفع، القلق، كآبة، جنون العظمة، أفكار انتحارية

اضرار النوم على الجهاز المناعي

أثناء النوم ينتج الجهاز المناعة مواد واقية ومضادة للعدوى مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات ويستخدم هذه المواد لمكافحة البكتيريا والفيروسات، تساعد بعض السيتوكينات أيضًا على النوم ، مما يمنح نظام المناعة المزيد من الكفاءة للدفاع عن الجسم ضد المرض.

يمنع الحرمان من النوم الجهاز المناعي من بناء قواه في حاله عدم الحصول على على قسط كافٍ من النوم ، فقد لا يتمكن الجسمك من حماية الجسم من الفيروسات وقد يستغرق أيضًا وقتًا أطول للتعافي من المرض.

يزيد الحرمان من النوم على المدى الطويل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل داء السكري وأمراض القلب.