شكرا لقرائتكم خبر عن حتى آخر العمر معا.. وفاة زوجين بعد إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى آخر العمر معا.. فبعد وفاة زوجها بـ 10 أيام فقط لم تستطع أن تكمل حياتها بدونه وفارقت الحياة، ورحلت معهما قصة حبهما وتركوا الحزن الشديد لابنائهما واصدقائهما، وكان ذلك بعد اصابتهما بالفيروس التاجى.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، توفى طبيب وزوجته مديرة دار للرعاية بعد اصابتهما بالفيروس التاجى، حيث توفي الدكتور جيمس أونيا ، اختصاصي الأشعة المتقاعد ، في 24 أبريل بينما توفت ماري من الفيروس في 4 مايو.

مات كلاهما في مستشفى الملك جورج في إلفورد ، شرق لندن تاركين وراءهما ثلاثة ابناء بالإضافة إلى أفراد الأسرة والأصدقاء الآخرين الذين كانوا بمثابة الاب والام لهم.



زوجان

قال ابنهما أوكى الذى يبلغ من العمر 25 عاما، أن والدته ووالده كانا "والدين رائعين"، كما قالت احدى اقاربهم انهم "لمسوا بالفعل قلوب الكثيرين ، وقد ذهبوا في وقت قريب جدًا من بعض".

يعتقد أن ماري أصيبت بفيروس كورونا في فترة عملها كمديرة إقليمية في دور الرعاية ، ومن المحزن أن زوجها جيمس ، وهو طبيب سابق (طبيب أشعة) أصيب أيضًا بالمرض.

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تم تدريب ماري كممرضة ، وكذلك قابلة في المستشفى التعليمي الجامعي (UTH) في لوساكا في زامبيا، ولكن انتهت حياتهم فى مستشفى الملك جورج فى لندن .

وأضافت صديقتهما نيلا باتيل "كان هذان الشخصان دافئان للغاية ومحبان ومهتمان، كان لديهم حب غير مشروط لا يمكن نسيانه أبدًا".

عملت السيدة أونيا كمديرة إقليمية لعدد من دور الرعاية منذ عام 2011 ولكن منذ سبتمبر 2017 كانت تعمل في مجموعة ماريا مالاباند كير المحدودة.

درست التمريض في مستشفى سانت جورج ومستشفى روهامبتون التعليمي في جنوب لندن وتمريض الرعاية التلطيفية في سيتي ، جامعة لندن.

قالت فيكي كرادوك ، مدير العمليات في مجموعة ماريا مالاباند كير المحدودة: "كانت ماري زميلة وصديقة قيّمة للعديد من الأشخاص في شركتنا ، وستفتقدها بشدة، تعاطفنا القلبي مع عائلتها في هذا الوقت العصيب.