شكرا لقرائتكم خبر عن «إريكسون»: حماية وتعزيز البنى التحتية الرقمية من أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة «إريكسون» ندوة إعلامية عبر الإنترنت، تم فى إطارها مناقشة مواضيع متنوعة كالقدرة الاستيعابية للشبكة ومستويات الأداء وواقع الرقمنة، فى ظل الأوضاع الراهنة، التى أدت إلى خلق ظروف استثنائية وتحديات متنوعة يواجهها مزودو خدمات الاتصال مع انتشار جائحة كوفيد-19.

وسلطت إريكسون، خلال الندوة الضوء على عمليات التعاون التى تجريها الشركة مع مزودى خدمات الاتصال لدعمهم فى إدارة شبكاتهم ومساندتهم لاستيعاب التغييرات المستمرة فى حركة البيانات، خلال فترة تطبيق سياسات التباعد الاجتماعى حول العالم.

وقال إبراهيم الدفتار، مدير قطاع الذكاء الاصطناعى بإريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا، إن مزودو خدمات الاتصال من الضرورى فى هذه الظروف الاستثنائية، أن يراعوا ضرورة العمل على تطوير وتحسين كفاءة الشبكات وأدائها. ويأتى على كافة المستويات، بدءاً من العمليات الخاصة بإعادة تخطيط الشبكة وتحديد الأصول، وصولاً إلى تعزيز الكفاءة والأداء خلال الأزمة».

تعد تقنيات الاتصال الخلوية والنطاق العريض الثابت واللاسلكى ضرورية لدعم مختلف الشركات لضمان استمرارية الأعمال عن بُعد.

وسلطت الندوة الافتراضية الضوء على ثلاثة اتجاهات رئيسية ظهرت منذ بداية الأزمة، أولها تغير جذرى فى أنماط حركة البيانات، حيث شهدت شبكات الاتصال الثابتة والمتنقلة تحولات كبيرة فى حركة مرور البيانات، حيث أدى التوسع فى تطبيق سياسات التباعد إلى إغلاق المزيد من المؤسسات، وبالتالى تحول حركة البيانات من مراكز المدن والأعمال باتجاه الضواحى والمناطق السكنية.

وكان الاتجاه الثانى هو ارتفاع الطلب على استخدام البيانات، حيث أدت سياسات التباعد الاجتماعى إلى خلق ضغط هائل على شبكات الاتصال المنزلية الثابتة مع توجه المزيد من الناس للعمل والدراسة عن بُعد، وارتفاع الطلب للحصول على البيانات، أما الاتجاه الثالث فكان ارتفاع الطلب على النطاق الترددى العريض، إذ أدى اللجوء المتزايد لاستخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو والألعاب وخدمات البث إلى ارتفاع ملحوظ فى الطلب على البيانات، ما أدى إلى تزايد الحاجة للحصول على مقاطع فيديو بجودة فائقة يوفرها النطاق الترددى العريض.

Advertisements

وتم فى إطار الندوة تسليط الضوء على دور تقنية الجيل الخامس فى توفير تجارب من المستوى التالى للمستخدمين، مع الارتفاع فى حركة مرور البيانات عبر النطاق الترددى الواسع للهواتف المتنقلة (MBB)، إضافة إلى تجارب جديدة للألعاب والاعتماد على التطبيقات التى توفر حالات استخدام من الجيل الخامس، مثل بيئة الفصول الدراسية باستخدام تقنية الواقع الافتراضى (VR) والتفاعل بخاصية التصوير التجسيمى للعاملين عن بُعد.