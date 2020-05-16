شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جوارب الضغط بعد الجراحة لا تحمى من تكون الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن ارتداء جوارب الضغط بعد الجراحة لا يقلل من خطر تجلط الدم، وذلك طبقا لتجربة بحثية لإمبريال كوليدج لندن، ووجد الباحثون أن المرضى المعرضين لخطورة متوسطة إلى عالية من الجلطات الدموية بعد الجراحة لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالجلطات إذا كانوا يرتدون جوارب ضغط، وأخذوا أدوية الهيبارين المضادة للتخثر من المرضى الذين عولجوا بالهيبارين فقط، حيث دعا الباحثون إلى مراجعة المبادئ التوجيهية الحالية للعلاج بشكل عاجل.

ووفقا لإمبريال كوليدج تشير التقديرات إلى أن 25ألف مريض سنويًا في المملكة المتحدة يموتون بسبب جلطات الدم الوريدية وقد يؤدي الخضوع للجراحة وعدم النشاط بعدها إلى تخثر الأوردة العميقة (DVT) حيث تتطور جلطة دموية في الأوردة العميقة في الساقين أو الحوض مما يسبب الألم أو التورم أو مضاعفات طويلة الأمد.

هناك خطر من أن جزء من الجلطة يمكن أن ينفصل ويستقر في الرئتين ، مما يعوق تدفق الدم المعروف باسم الانسداد الرئوي الذي يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه بسرعة.تُعرف هذه الحالات معًا باسم الجلطات الدموية الوريدية.

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قال رئيس الدراسة ، البروفيسور ألون ديفيز ، أستاذ جراحة الأوعية الدموية في قسم الجراحة والسرطان: "تم استخدام جوارب الضغط للمرضى قبل وقت طويل من استخدام مضادات التخثر مثل الهيبارين ، وتم إعطاء المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي على حد سواء لكن فعالية الجوارب الضاغطة لم تظهر فرقا.

تضمنت الدراسة 1858 مريضًا خضعوا لعملية جراحية اختيارية وكانوا معرضين لخطر التجلط المتوسط ​​إلى العالي و تم علاج نصف المرضى بعد الجراحة بالرعاية القياسية الموصى بها للهيبارين وجوارب الضغط والنصف الآخر عولج بالهيبارين وحده، تمت متابعة المرضى لمدة 90 يومًا بعد الجراحة ، مع مسح بالموجات فوق الصوتية في 14-21 يومًا لاختبار أي جلطات دموية.

وجد الباحثون أنه لا يوجد فرق كبير في نسبة المرضى الذين أصيبوا بجلطة دموية عبر المجموعتين ، وهذا يعني أن جوارب الضغط لم تقدم أي فائدة إضافية.