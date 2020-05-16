شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطة غذائية لمرضى السكر من النوع الأول "الشباب والاطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السكر ثلاثة أنواع وهى "السكر من النوع الأول، السكر من النوع الثانى، سكر الحمل، ولكل منها نظام غذائى وعلاجى لا بد من متابعته مع الطبيب، وقالت الدكتورة رحاب ميدان مديرة مركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح فى فيديو لـ الخليج 365، إن مرضى السكر من النوع الاول من "الشباب تحت سن الـ 25 والاطفال"، يجب أن يتبعوا نظاما غذائيا صحيا للحفاظ على صحتهم والتعايش مع مرض السكر.

فلا بد من ممارسة التمارين الرياضية لأنها تحسن فعالية الأنسولية وتحسن الحالة النفسية كما انها تعزز المناعة عند الأطفال وتساعد فى حرق الطعام والحفاظ على صحة الجسم.

Advertisements

أم بالنسبة للنظام الغذائى فيفضل أن يتبع المريض نظام الهرم والقاعدة الخاصة به هى:

1:تناول الحبوب الكاملة مثل العيش الاسمر والمكرونة والارزوالتقليل من العيش الابيض والفينو.

2:الخضار والفواكه من ثمرتين لتلاته فى اليوم.

3:البروتين النباتى والحيوانى مثل الاسماك والفراخ والارانب واللحوم، والبيض واللبن.

وفى القمة لا بد أن نقلل من الدهون والسكريات ، وهذه الخطة يحسبها الطبيب حسب وزن الطفل وحالته الصحية، فكل نقطة كربوهيدرات يكون للطفل 15 مليجرام، ويتم تقسيم المعادلة بين وجبة الفطار والغداء والعشاء وهى الوجبات الاساسية للطفل، غير الوجبات الاضافية والتى يمكن أن تكون ثمرة فاكهة أو خضار.

وانهت حديثها، لا بد من الاهتمام بشرب المياه لانها تعمل على التخلص من العناصر والاملاح الزائدة فى الجسم.