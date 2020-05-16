تركيا تسجل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/16 09:10 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 لتصل إلى 148067 حالة، مشيرا إلى تسجيل 41 وفاة جديدة.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو/ أيار 1639 حالة، وفي 14 من نفس الشهر 1635 إصابة.
وأوضح قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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