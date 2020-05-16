اليمن يسجل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، السبت، تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكتبت اللجنة عبر حسابها في "تويتر" أنه "تم تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة، توزعت على 10 حالات في محافظة عدن، و 6 حالات في محافظة لحج بينها 3 وفيات".

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي إلى 122 حالة، بينها 18 وفاة.