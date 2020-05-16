شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتروحلهم.. نصائح لحماية الأجداد من كورونا فى الزيارات العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن البقاء في المنزل هو أفضل طريقة لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن قد يتلهف الجد والجدة لرؤية أحفادهم خاصة في العيد، وهناك طرق لجعل زيارتك أكثر أمانًا لصحتهم، ومع ذلك فلا يزال هناك خطورة من رؤية الأحفاد للجد والجدة، بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية أن كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر مضاعفات فيروس كورونا، في هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح وقائية لحماية الأجداد من كورونا عند زيارة الأحفاد لهم.

أفضل طرق الوقاية لتقليل خطر نقل العدوى لكبار السن عند زيارتهم

وفقاً لموقع CNN لا توجد طريقة لضمان السلامة الكاملة، ولكن هناك خطوات يمكننا جميعًا اتخاذها لإبقاء الخطر عند أدنى مستوى ممكن، ووفقاً للمجلس الاستشاري العلمي للصليب الأحمر الأمريكي:

1- تأكد من أنك لست مريضًا عندما تخطط لزيارة الجد والجدة، سواء كان ذلك يعني سيلان الأنف أو الحمى أو ألم المعدة أو أي شكل من أشكال المرض وكذلك إذا كان الجد والجدة يعانون من أي أعراض يجب أن يلغوا زيارة الأحفاد.

2-ارتدِ الكمامة الطبية، استمر في ذلك طوال مدة زيارتك، إذا استطعت، حتي إذا كنت غير مصاب بأعراض، فإن الأقنعة تساعد على منعك من استنشاق الفيروس.





3- اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون بمجرد دخولك بيت الجد والجدة، مع ضرورة تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر قبل وصولك.

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4- التحية بدون لمس، يجب تجنب القبلات أو العناق بين الأحفاد والأجداد .

5- حافظ على مسافة 6 أقدام أو حوالى 2 متر على الأقل، للوقاية من الفيروس.





6- إعادة تلقي كبار السن للقاحاتهم، وخاصة ضد الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، فإذا أصبت بفيروس كورونا، فهناك احتمال أكبر أن تصاب أيضًا بالالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا في نفس الوقت، وهذه الأمراض المتعددة ستزيد الضغط على جهازك المناعي لمحاربتها.

7-تقليل عدد الأحفاد الذين يزورون الجد والجدة

قال الدكتور ويليام شافنر، وهو متخصص في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت بأمريكا، أنه عندما تزور عدة أشخاص تزداد احتمالية تعرضك للفيروس، لذا ابدأ بقليل من الناس، أو بواحد فقط في كل مرة، فهذا ليس الوقت المناسب للم شمل العائلة مرة واحدة.

وإليك أحد الاعتبارات الأخرى التي قد تؤثر على اختيارك: قد يواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات صعوبة في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، فلا تأخذهم معك والأفضل زيارة الأطفال الأكبر سناً.

8- التجمع في مكان مفتوح مثل حديقة المنزل أو فوق سطح منزلك

يجب أن نختار الأماكن الخارجية جيدة التهوية كمكان للقاء الأجداد، حيث إن انتقال العدوى أمر غير محتمل بالخارج ، طالما أننا نبعد مسافة 2 متر، بفضل تدفق الهواء المستمر، لكن من الأفضل ارتداء قناع على أي حال لمنع انتقال العدوى بدون أعراض إذا اقتربنا عن طريق الخطأ.