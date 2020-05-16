الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/16 09:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الأردن، السبت، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، جميعها لعائدين من الخارج، بينهم 10 لسائقي شاحنات وواحدة لأردني عائد من دولة خليجية ومتواجد في الحجر الصحي.
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن 5 من سائقي الشاحنات المصابين أردنيين، و5 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.
وأضافت أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في المملكة حتّى الآن إلى 607 إصابات مؤكدة.
وسجّلت 3 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة، فيما بلغ عدد الحالات قيد العلاج 132 حالة، 54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و50 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و28 حالة في مستشفى الملك علياء.
وتمّ إجراء 3993 فحصاً مخبريّاً جديدا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 140222 فحصاً.
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