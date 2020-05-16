شكرا لقرائتكم دراسة أميركية: تلف كلوي في ثلث مرضى كوفيد 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتسبب فيروس كورونا في معاناة المصابين من عدة أعراض أبرزها في الجهاز التنفسي، ولكن تأثير الجائحة تتلف أعضاء رئيسية في الجسم أيضاً، حيث كشف باحثون أميركيون، الخميس، أن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون من مرض كوفيد-19 من خلال منظومة طبية كبيرة في نيويورك أصيبوا بتلف كلوي حاد، وأن حوالي 15% احتاجوا الغسيل الكلوي. وأجرى الدراسة فريق بشركة نورثويل هيلث أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك.

وقال الدكتور كينار جافري الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في هوفتسرا/نورثويل في جريت نيك بولاية نيويورك "اكتشفنا في أول 5449 مريضا أن 36.6 في المئة أصيبوا بتلف حاد في الكلى"، وفق ما نقلته رويترز.

هذا ونشرت نتائج الدراسة في دورية (كيدني إنترناشيونال).

ويحدث التلف الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظيفتها وتعجز عن تنقية السوائل في الجسم البشري.

فيما قال جافري في مكالمة هاتفية، إن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي احتاج 14.3 في المئة عمليات غسيل كلوي.

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وهذه هي أكبر دراسة من نوعها حتى الآن تتعمق في بحث إصابات الكلى عند مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جافري إنها قد تكون مفيدة، إذ تواجه مستشفيات أخرى موجات جديدة من المصابين بالفيروس الذي أصاب أكثر من 4.3 مليون شخص وقتل أكثر من 295 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

وكانت عدة جماعات قد لاحظت زيادة معدلات الفشل الكلوي بين مرضى كوفيد-19. وفحص جافري وزملاؤه السجلات الطبية لعدد 5449 من المرضى الذين دخلوا المستشفيات في الفترة من أول مارس/آذار إلى الخامس من ابريل/نيسان.

وقال جافري إن الفشل الكلوي حدث في حالات كثيرة تقريبا في الوقت الذي احتاج فيه المرضى توصيلهم بأجهزة تنفس.

يذكر أن العالم سجل حتى مساء الخميس، بشكل عام 4490131 إصابة مؤكدة بالجائحة، بينها 301426 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، و1689902 حالتة شفاء، أي 37.6%.