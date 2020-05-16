تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير كحك العيد ف المنزل باقل تكلفه

قدمت الشيف غادة عاطف طريقة عمل كحك العيد في المنزل بأقل تكلفة.

المقادير:

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول

كوب وربع من السمن

ربع كوب من اللبن الدافى

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من السمسم

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

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- أولا قومي بخلط المكونات الجافة والدقيق معا وهي السكر والسمسم والبيكينج بودر ورائحة الكيك

- ثم بعد ذلك قومي بتقليب مكونات العجينة جيدا

- ثم قومي بوضع ملعقة الخميرة في اللبن الدافى قلبي كل ذلك بشكل جيد

- ثم أضيفيهم مع الدقيق وبقية المكونات استمري في التقليب مع إضافة السمن السائل مع الحرص أن لا يكون السمن ساخنا

- استمرى في التقليب واعجني عجينة الكحك حتى تتشرب السمن وتصبح لديكي عجينة كحك العيد المتماسكة والتي لا تلتصق بالأيد

-ابدأي بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة الحجم ثم نقوم بتشكيلها عن طريق استخدام مناقيش الكحك كما تحبين ووضعها في الصاج ونقوم بتسخين الفرن

- يتم وضع الصاج داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الكحك ويحصل على لونه المعروف وبعد إخراج الكعك من الفرن يترَك ليبرد ثم يتم وضعِه في طبق التقديم.

- نقوم بتزيين كحك العيد بالسكر البودرة ويقدم وبالهنا والشفا.

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