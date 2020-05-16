تعرفي علي طريقة تحضير واعداد البيتي فور مع الشيف توتا مراد

يعد البيتي فور هو أحد أهم أصناف الحلويات التي تقدم في عيد الفطر، وتستعد ربات المنزل للتحضير لعمل الكحك والبيتي فور ونقدم لك اليوم طريقة الشيف توتا مراد لعمل البيتي فور.

وأوضحت الشيف توتا أن هناك بعض السيدات تستخدم المقادير بالوزن وأخريات تستخدمن المقادير بالكوب، وقدمت توتا المقادير بالطريقتين.

المقادير بالوزن:

مقادير عمل البيتي فور:

(285 جرام دقيق)

(250 جرام زبدة)

(75 جرام سكر بودر)

مقادير البيتي فور بالكوب

2 كوب إلا ربع دقيق

كوب وملعقة كبيرة زبدة

7 ملاعق سكر بودر

2 بيضة

فانيليا

شوكولاتة بني وبيضاء

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جوز هند ناعم

مربى مشمش كريمي

شوكلاته قابلة لدهن

لوز مجروش ناعم

فستق مجروش ناعم

طريقة عمل بيتي فور

تضرب الزبدة جيدا جدا ثم ضيفى السكر بالتدريج حتى يصبح القوام كريمي وهش بالخلاط

ضعي بياض البيض بالتدريج مع استمرارك فى الخفق بالمضرب

ضعي الفانيليا واستمرى بالضرب حتى يكون القوام كريمى

ضيفى الدقيق كاملا ويقلب حتى تصبح العجينة ناعمة

وتنقل على الصنية أو الصاج وتشكل وردة أو مفرغة فى صاج خبز مبطن بورق زبدة وتوضع بالفرن على درجة 170 لمدة من 15 لـ 20 دقيقة حتى تصبح لونها ذهبيا..

ونتركها تبرد ثم تزين.

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