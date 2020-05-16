شكرا لقرائتكم خبر عن من الفلفل للكحول والكلور.. شائعات لا تصدقها عن علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشائعات لا تتوقف عن وصفات وعلاجات منزلية يمكنها علاج فيروس كورونا، ولكن تبين أن لها آثار جانبية خطيرة تؤثر على الصحة وقد تؤدى الى الاصابة بالتسمم والوفاة، ومن بين هذه الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير هو أن تناول الكحول أو المبيضات مثل الكلور يساهم في علاج الاصابة بفيروس كورونا، وردا على ذلك أصدرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي تحذيرات من هذه المفاهيم الخاطئة واضرارها على الصحة.

أكدت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي أن رش أو إدخال مبيض أو أي معقم آخر إلى الجسم لن يحمي من مرض كوفيد-19 وقد ينطوي على خطورة كبيرة، محذرة من القيام تحت أي ظرف من الظروف برش أو إدخال مبيض أو أي معقم آخر إلى الجسم، هذه المواد قد تكون سامة إذا تم ابتلاعها وقد تسبب تهيجاً وتلفاً للبشرة والعينين، ويجب استخدام المبيض والمعقم بحذر لتعقيم الأسطح فقط مع ضرورة إبقاء الكلور والمطهرات الأخرى بعيدا عن متناول الأطفال.

كما شددت المنظمة على أن شرب الكحول أو الميثانول أو الإيثانول لا يقي من الإصابة بمرض كوفيد19 ولا يعالجه ويمكن أن يكون في غاية الخطورة، فالميثانول والإيثانول والمبيض مواد سامة وشربها قد يؤدي إلى الإعاقة والوفاة، وتستخدم مواد الميثانول والإيثانول والمبيض في بعض الأحيان في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على الأسطح ولكن يجب الامتناع عن تناولها بأي حال من الأحوال هذه المواد لن تقتل الفيروس في الجسمك وستلحق ضرراً بالغاً بالأعضاء الداخلية.

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لحماية نفسك من كوفيد-19، احرص على تطهير الأشياء والأسطح، وخاصة التي تلمسها بانتظام، يمكنك استخدام مبيض مخفف أو الكحول لهذا الغرض. تأكد من تنظيف يديك جيداً وبشكل متكرر وتجنب لمس العينين والأنف والفم.

وعن شائعه أخرى وهى إضافة الفلفل إلى الطعام أطعمة أخرى يقي من الإصابة بمرض فيروس كورونا أكدت منظمة الصحة العالمية أن إضافة الشطة إلى الطعام قد تجعله لذيذاً، لكنه لا يقي من ‏مرض كوفيد19 ولا يعالجه.

وأفضل طريقة لحماية النفس من ‏فيروس كورونا الجديد هي الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد ‏على الأقل، والحرص على غسل اليدين جيداً وبشكل منتظم ، ‏ومن المفيد للصحة العامة أيضا الحفاظ على نظام غذائي ‏متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ‏ونيل قسط كافٍ من النوم.‏