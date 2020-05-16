شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ماذا يُخبرك اختبار الحمل الفيروسي لفيروس الإيدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الحمل الفيروسي يعطي فكرة للطبيب عن مقدار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في جسمك، كما يقيس هذا الاختبار عدد نسخ فيروس نقص المناعة البشرية في كل ملليلتر من الدم، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن اختبار الحمل الفيروسي للإيدز، وفقاً لموقع "webmd".

أهمية اختبار الحمل الفيروسي لفيروس الإيدز

وتساعد نتائج الاختبار طبيبك على متابعة ما يحدث للعدوى، ومدى نجاح علاجك، وتوجيه خيارات العلاج.

يتنبأ اختبار الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية بمدى سرعة تقدم المرض، في حين تشير الاختبارات الأخرى، مثل عدد CD4 في الدم إلى مدى الضرر الذي سببه الفيروس بالفعل.

يمكن أن يساعد الاختبار أيضًا في تشخيص إصابة حديثة بفيروس نقص المناعة البشرية ومع ذلك، في هذه الحالات، يجب استخدام اختبار إيجابي للأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لتأكيد التشخيص.

إن إبقاء الحمل الفيروسي منخفضًا سيحافظ على صحة جهازك المناعي، ويقلل من مضاعفات فيروس نقص المناعة البشرية ويساعدك على العيش لفترة أطول.



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كيف يتم اختبار الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية؟

تبحث اختبارات الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية عن الحمض النووي الريبي، وهو جزء من فيروس نقص المناعة البشرية لديه قدرة على إعادة إنتاج نفسه، حيث يضيف إنزيمًا، نوعًا من البروتين ، لعمل نسخ أكثر من الحمض النووي الريبي هذا يجعل من السهل قياس مقدار فيروس نقص المناعة البشرية في عينة الدم.

واختبارات RT-PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي) أكثر حساسية من اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية المستخدمة في الماضي.

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يمكن أن يجدوا ما يصل إلى 20 نسخة من فيروس نقص المناعة البشرية RNA في ملليلتر من الدم.

يجب أن يستخدم طبيبك نفس اختبار الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية في كل مرة، لأن الاختبارات التي أجرتها جهات تصنيع مختلفة قد تعطيك نتائج مختلفة قليلاً.

يعمل العلماء على طرق جديدة أكثر حساسية أيضًا.

ماذا تعني نتائج اختبار الحمل الفيروسي للإيدز

يعتبر الحمل الفيروسي المرتفع بشكل عام حوالي 100 ألف نسخة، ولكن يمكن أن يكون لديك مليون أو أكثر وهذا يعني أن الفيروس يقوم بعمل نسخ من نفسه، وقد يتطور المرض بسرعة.

حمل فيروس نقص المناعة البشرية أقل من 10 آلاف نسخة، من المحتمل أن الفيروس لا يتكاثر بنشاط بنفس السرعة ، وقد يتباطأ تلف جهاز المناعة لديك، ولكن هذا ليس الأمثل.

الحمل الفيروسي الذي لا يمكن اكتشافه - أقل من 20 نسخة - هو دائمًا هدف علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وهذا لا يعني أنك شفيت، حيث لا يزال الفيروس قادرًا على البقاء في خلايا مختلفة في الجسم، لكن الحفاظ على حمولة فيروسية غير قابلة للكشف للاكتشاف.

عندما يكون الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية الخاص بك غير قابل للكشف، فليس هناك أي خطر على الإطلاق لإصابة الآخرين.