19 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالسبت 2020/5/16 04:55 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 306.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 4044 شخصاً خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الإصابات تتوزع في مختلف أقاليم البلاد، 11 حالة في إقليم الصومال و3 حالة بإقليم تجراي، وحالتان بإقليم أوروميا، وحالة بإقليم أمهرة، وحالتان بمدينة أديس أبابا.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 113، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.
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