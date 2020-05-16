3 فوائد لـ الألوان الطبيعية في الفاكهة والخضروات

وتابعت سهام سوقية، خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الالوان الطبيعية الموجودة في الخضار و الفواكة هي دلالة على مضادات الأكسدة المفيدة جدًا و الفعالة منها :: - أنثوسيانين - بيتاكاروتين - كلوروفيل - لايكوبين وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن هذة الالوان لها فوائد عديدة على الصحة مثل : - تحسين أداء الجهاز الهضمي Advertisements - دعم الجهاز المناعي - الوقاية من السرطان - مفيدة لسلامة القلب وصحة الشرايين - مهمة لصحة الجلد قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : فوائد لا تتخيّلها في حبّة الكيوي أبرزها تعزيز عمل جهاز المناعة تعرف على فوائد الفلفل الألوان الغني بفيتامين سي وكميات من الألياف ومضادات الأكسدة

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