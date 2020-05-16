سنغافورة ترصد 465 إصابة جديدة بكورونا

رصدت سنغافورة اليوم 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السنغافورية في بيان لها أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم . قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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