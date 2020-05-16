صحة ورشاقة

تسجيل 62 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

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سجلت اليابان اليوم 62 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16274 إصابة والوفيات إلى 731 حالة .

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