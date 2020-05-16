تسجيل 62 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

سجلت اليابان اليوم 62 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16274 إصابة والوفيات إلى 731 حالة .

قــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

Advertisements

أعراض جسدية للقلق تُفسر "خطأ" على أنها إصابة "كورونا" تعرف عليها

عجوز تنجو من الإنفلونزا الإسبانية وكورونا والسرطان بحمض نووي خارق