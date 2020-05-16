ألمانيا تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم السبت تسجيل 620 إصابة و 57 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في بيان صحفي أن الأرقام الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 173772 إصابة و الوفيات إلى 7881 حالة.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 900 حالة شفاء خلال نفس الفترة ليصبح عدد حالات الشفاء إلى 152600 حالة .

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