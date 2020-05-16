الفلبين تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا و 214 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 214 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة ، في حين وصل عدد الوفيات إلى 817 .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101 .

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