صحة ورشاقة

الفلبين تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا و 214 إصابة جديدة

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 11 وفاة بفيروس المستجد ( كوفيد 19 ) و 214 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة ، في حين وصل عدد الوفيات إلى 817 .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101 .

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