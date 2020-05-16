بلجيكا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها انه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل إلى 9005 حالة في بلجيكا.

واضافت الوزارة انه تم تسجيل 345 اصابات جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 54989 حالة.

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