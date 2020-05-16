وزارة الصحة الفلسطينية تعلن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم ، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).



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