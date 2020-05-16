تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا في النرويج

سجلت النرويج اليوم 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له انه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة ، مفيدا أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة. قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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