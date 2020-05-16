المغرب تعلن تسجيل 29 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة . وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، و استبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : الحصيلة الإجمالية لوفيات "كورونا" عالميًا تتجاوز الـ290 ألف شخص ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5711 حالة

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