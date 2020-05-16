شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بالباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أكلات فطار رمضان ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة والجسم للوقاية من الفيروسات والعدوى، وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك ينصح بتناول الباذنجان نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

وحسب ما ذكره موقع doublediamondacres فإن الباذنجان، مصدر غنى من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه مصدر رائع لفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، ولذلك له دور فعال فى تقوية المناعة.

كما يحتوى على نسبة عالية من الألياف ، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن ، ويعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والامراض وتحسين عملية الهضم.

تناول الباذنجان يعمل على تقليل كمية الكوليسترول التي يمتصها والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايتهم من الامراض.

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كما يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل، و زيادة كثافة العظام، والوقاية من هشاشة العظام، ويحتوى ايضا على بعض الفيتامينات التى تساعد فى علاج فقر الدم وزيادة نسبة الحديد فى الدم.

ويحتوى الباذذنجان ايضا على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والدماغ والوقاية من الخرف والزهايمر وتعزيز الذاكرة.