شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان...اهتمى بشعرك وبشرتك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شعرى بيقع وبشرتى باظت ومعنديش وقت اهتم بيهم"، من الجمل التي نسمعها من الفتيات دائما وفى 30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا في رمضان ينصح باستغلال العزل المنزلى والاهتمام بالشعر والبشرة في المنزل . من خلال تناول الأطعمة الصحية وشرب المياه والابتعاد عن التوتر والقلق. Advertisements لمعرقة التفاصيل تابعى الفيديو التالى..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان...اهتمى بشعرك وبشرتك "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.