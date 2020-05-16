شكرا لقرائتكم خبر عن هنعيش ونموت سوا... وفاة زوجين بفارق ١٠ دقائق فقط بينهما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هنعيش سوا ونموت سوا" .. لم يعلم الزوجين منذ لقائهم الأول أن حبهم وحياتهم سوف تنتهى فى نفس اليوم بل فى نفس الساعة وبفارق 10 دقائق فقط، هما الزوجان الذى لا ينفصلان أبدا كما أطلق عليهما منذ لقائهم أول مرة من 68 عاما.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، توفى الزوجان مارجريت وكليفورد، قبل الاحتفال بعيد زواجهم، حيث توفت مارجريت التى تبلغ من العمر97 عاما بعد 10 دقائق فقط من وفاة زوجها.



الزوجان

وقالت ابنة أخت الزوج سوزان ساندرسون، " أن الاختبارات أثبتت إصابته بالفيروس التاجى قبل أسبوع ، في حين لم يتم تشخيص مارجريت رسميا بالفيروس، لقد كانا زوجين جميلين فهم لم ينفصلان، احتفظوا بأنفسهم ، ولديهم الكثير من الأصدقاء، فعندما تذهب لرؤيتهم يرحبون بك بشكل جميل، وكانت صدمة بالنسبة لى عندما علمت بخبر وفاتهم، ولم اعتقد اصابته بالفيروس لقد اعتقدت انه يعانى من سعال فقط



زوجان

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التقيا الزوجان في قاعة بلاكبول برج في عيد الفصح يوم السبت 1952 ، تزوجا في أوزوالدتويسل، عمل كليفورد لمدة 50 عامًا في منطقة هولينز لين ومانشستر رود ببريطانيا ، وكانت مارغريت تعمل في صناعة النسيج ، بالإضافة إلى مصنع حلويات.

قالت جوان ماكهي ، مديرة دار الرعاية ، إنهم معا حتى نفسهم الأخير، لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة، لقد اهتمنا بهم كثيرًا وكانوا بالتأكيد يحبون بعضهم البعض ويمكننا رؤية ذلك.

"كانوا يجلسون معًا كل يوم ، ويتناولون الطعام معًا ويقومون بأنشطة معًا، و كانت هناك رابطة قوية بينهم حتى النهاية.

وكتب فيروس كورونا النهاية لهما وبفارق 10 دقائق