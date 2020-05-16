علمي طفلك لماذ سميت ليلةُ القدر بهذا الاسم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - كل أيام شهر رمضان جميلة وعظيمة، وفي كل لحظة من لحظات هذا الشهر هناك نفحات إيمانية عليك أن تغتنميها، ولذلك ف" الخليج 365" قررت أن تكون معك خلال هذا الشهر وبحملة مرحباً بيتي تقدم لك هذه المعلومات التي يجب أن توصليها لطفلك عن أعظم ليلة في ليالي رمضان، والتي يقدمها الشيخ الدكتور أحمد الغربلي، كما يقترح عليك كيف تطبقين بصورة عملية دروس وأفضال هذه الليلة خصوصاً في فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا فتابعي الآتي.

ما هي ليلة القدر؟

هي ليلة الشرف العظيم التي أنزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ على الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة.

فلماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

_ القدر من الجذر الثلاثي (ق د ر):

قَدْرُ الشيءِ: مبْلَغُهُ. وقَدَرُ الله وقَدْرُهُ بمعنًى، وهو في الأصل مصدر.

_ وقال اللّحْيَانيّ : القَدَرُ الاسْمُ والقَدْر المَصْدرُ،وقال الله تعالى: "وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ" سورة الزمر"،

أي ما عظَّموا الله حقَّ تعظيمه، والقَدْرُ أيضاً: ما يُقَدِّرُهُ الله عزّ وجلّ من القضاء.

_ اجتهد العلماء والمفسّرون في تحديد ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وفي الفرادى منها.

_ ورجّح قوم أن تكون في الليلة السابعة والعشرين، استدلالاً عددياً،

قالوا: سورة القدر مؤلفة من ثلاثين كلمة بعدد أيام الشهر على اعتبار أنه ثلاثين يوماً، وكلمة(هي) في السورة هي الكلمة السابعة والعشرين، فدلَّ هذا أنَّها في السابع والعشرين.

_ وربما يكون ذلك من إعجاز القرآن الكريم.

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_ هل تعلم أن قوله تعالى: -إنَّا أنزلناه في ليلة القدر

_ يدلُّ أنَّ القرآن نزل كاملاً الى السماء الدنيا، فصار قريباً منكم في الأرض.

_ وفيها تقدير الله تعالى للأمور، فإنه تعالى قدّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض.

_ لكنه سبحانه في ليلة القدر يُظهر للملائكة المقادير لكل ما سيحدث خلال السنة القادمة، فيقومون بتنفيذها.

_ قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما:

" إن الله قدّر ما يكون في كل تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل تلك الليلة من السنة القادمة.

_ سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، على لسان ملك ذي قدر على أمة لها قدر، وهنا نعرف قيمة هذا الدين وقيمة نبيّه المعظّم بين الشرائع.

_ وقد تكررت كلمة القدر ثلاث مرات لذلك.

لماذا أخفى الله تعالى أيَّ ليلة هي بالضبط؟

أخفى الله أيَّ ليلةِ في رمضان ليلة القدر ليعظِّموا جميع ليالي رمضان، ويجتهدون في العبادة.، ولذلك عليك عزيزتي الام أن تهتمي بإحياء هذه الليلة مع أولادك في البيت عن طريق