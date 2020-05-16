نائبة فرنسية تطالب بضرورة مقاطعة فيسبوك بعد قراره بتعيين توكل كرمان ضمن فريقه

السبت 16 مايو 2020

لا تزال عاصفة الغضب مستمرة إثر اختيار الإخوانية توكل كرمان، ضمن أعضاء فريق ما يطلق عليه لجنة حكماء فيسبوك.



حيث طالبت ناتالي جوليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بضرورة مقاطعة فيسبوك، بعد قراره المثيرة للجدل بتعيين توكل كرمان ضمن فريقه.

وقالت جوليه في لقاء تليفزيوني، إن تعيين كرمان هو خطأ، ونحن نلاحظ أن هذه مشكلة كبيرة، فنحن في فرنسا من بين العديد من الدول، لدينا تساؤلات، فنحن نكافح لمحاربة تنظيم الإخوان في فرنسا، لذلك اختيار شخص يدعمهم يثير التساؤلات".

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أن في العالم العربي هناك العديد من النساء الناشطات واللواتي عملن على أصعدة كثيرة، ويجب عدم اختيار شخص يثير الجدل، فهذه مشكلة كبيرة.

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وتابعت قائلة إن مقاطعة فيسبوك هي الطريقة الأمثل للاحتجاج.

وكانت شركة فيسبوك، أعلنت قائمة تضم ٢٠ شخصا من أصل ٤٠ سيشغلون عضوية هيئة الحكماء بموقع التواص الاجتماعى، حيث تتولى تلك القائمة الإشراف على المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي.

ويعتبر مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو أول هيئة لإدارة محتوى الإنترنت من نوعها، بعدما أنفقت الشركة الأمريكية حوالي 130 مليون دولار على المجلس، والذي سيعمل على تقديم مراجعة مستقلة لقرارات الإشراف على المحتوى.

وكانت توكل كرمان قد دفعت بآلاف الشباب إلى ساحات الاعتصام عام 2011، لكنها باعت اليمن بعد أشهر من أجل تكوين إمبراطورية إعلامية خاصة بها في إسطنبول.