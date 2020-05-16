كورونا في المغرب.. 6681 إصابة و192 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات إلى 6681.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 192 حالة.

كما أكدت شفاء 75 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 3475 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 77414.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.