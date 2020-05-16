القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات إلى 6681.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 192 حالة.
كما أكدت شفاء 75 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 3475 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 77414.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المغرب.. 6681 إصابة و192 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.