سلوفاكيا تواجه كورونا بـ"حجر ذكي" للعائدين من الخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطبق الدول إجراءات الحجر الصحي على العائدين من الخارج، ومدتها 14 يوما، للتأكد من خلوهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن سلوفاكيا قررت اتخاذ إجراء آخر.



وأعفت سلوفاكيا، العائدين من الخارج من ضرورة التوجه إلى مراكز الحجر الصحي الرسمية، بعد أن أقر البرلمان في براتيسلافا، استخدام تطبيق هاتفي اقترحته الحكومة، بتسجيل العائدين أنفسهم عبر استخدام للهواتف الذكية، والسماح لهم من خلاله بتطبيق الرقابة الذاتية داخل منازلهم.

وقرر البرلمان أنه حين يحمل العائدون إلى البلاد التطبيق الذي حددته الحكومة على هواتفهم الذكية، فإنه من الضروري أن يقضوا فترة الحجر لأربعة عشر يوما أيضا في منازلهم.

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وبمجرد أن يغادروا منازلهم سيتم إرسال إشارة تنبيه من الهاتف إلى السلطات، وذلك في خطوة لمراقبة التزام الأشخاص بإجراءات العزل المنزلي.

وذكر وزير الصحة ماريك كرايجي، أن تطبيق الهاتفي الذي أطلق عليه "حجر ذكي" سيتم بدءا من الأسبوع المقبل، ما يتيح مغادرة مراكز الحجر المكتظة، بعد أن أقر البرلمان قرار استخدام التطبيق الهاتفي.

وسجلت سلوفاكيا حتى الآن 1493 إصابة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 1151.