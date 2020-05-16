منصة عالمية للتشارك العلمي حول كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتزامها إطلاق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.



ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم جبرييسوس، أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل "طوعي" في إنشاء هذه المنصة التشاركية.

وقال إن الهدف من ذلك هو إقامة قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي أداة أخرى لمكافحة مرض "كوفيد-19".

وأضاف أنه يمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في "معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة" .

وتابع جبرييسوس: "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن".