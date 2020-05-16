ماسك الصمغ العربي فوائده مذهلة للبشرة استفيدي منه خلال الحجر

ماسك الوجه له فوائد كثيرة، وهو من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة. وفي زمن الكورونا،

لا ضير في تجربة المكونات الطبيعية لتحضير أفضل ماسك للوجه متعدد المهام،

باستخدام الصمغ العربي، الذي يعمل على تببيض البشرة ونضارة الوجه والتخلص من التجاعيد.

ما هو الصمغ العربي؟

الصمغ العربي هو مادة تُستخرج من شجرة الهشاب المنتشرة بشكل كبير في السودان والسنغال والسعودية والصومال.

وهو عبارة عن مستحلب بني شفاف أو أبيض شفاف لا رائجة له ولا طعم.

وهو يُستخدم في العديد من الخلطات الطبيعية ومستحضرات العناية بالبشرة، بسبب احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر المغذية والمرطبة للبشرة.

أبرز فوائد الصمغ العربي للبشرة

للصمغ العربي فوائد تعد ولا تُحصى للبشرة، مما يفسر استخدامه على نطاق واسع في الخلطات الطبيعية المعالجة لكثير من مشاكل البشرة. ومن أبرز هذه الفوائد أنه يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة ومنحها النضارة والإشراقة. كما يقضي على التصبغات والبقع الداكنة وحب الشباب والرؤوس السوداء، مما يوحد لون البشرة ويساعد في تفتيحها وتبييضها.

إضافة الى ذلك، يعدّ الصمغ العربي علاجاً فعالاً لتحسسات البشرة، إذ يزيل الاحمرار والتهيجات والبثور الملتهبة.

هذا ويمتلك حصائص في شد البشرة والتخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تنتج عن التقدم في السن.

فضلاً عن ذلك، يحمي الصمغ العربي البشرة من أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق البنفسجية. وللواتي يعانين من النمش،

يعد الصمغ العربي من أبرز العلاجات الطبيعية للتخلص من مشكلة النمش، وللمساعدة في التئام الجروح بفضل احتوائه على القلويات والغليكوسيد.

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ماسك الصمغ العربي لنضارة البشرة

امزجي كمية كافية من الصمغ العربي مع القليل من النشا والماء.

وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، شطفي بشرتك جيداً بالماء الدافئ.

ماسك الصمغ العربي لتبييض البشرة

امزجي ملعقة كبيرة من الصمغ العربي، ونصف ملعقة صغيرة من كل من النشا وعصير الليمون.

حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء البارد.

ماسك الصمغ العربي لشد البشرة

اخلطي كمية مناسبة من الصمغ العربي ومسحوق الكركم،

بحيث تحصلين على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، نظفي بشرة وجهك وشطفيها بالماء الدافئ.

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